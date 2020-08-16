الطالبة آلاء أسعد: التفوق ليس صعباً وأدواته الجهد والمتابعة

اللاذقية- صفاء إسماعيل

كانت تعتقد أن نيل العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي أمراً صعباً وقد يكون مستحيلاً وخاصة في ظل التوتر النفسي الذي رافق انتشار فيروس (كورونا)، لكن بعد أن نالت العلامة التامة تبين لها أنه يمكن إحراز التفوق بالجهد والتعب والتصميم على بلوغه.

الطالبة آلاء أسعد واحدة من بين سبع طالبات نلن العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي ٣١٠٠/٣١٠٠، درست في مدرسة الشهيد شعبان علي أحمد في مدينة جبلة، تقول لـ(تشرين): التفوق هو نتيجة الجهد والمتابعة اللذين يبذلهما الطالب منذ بداية العام الدراسي، فمنذ بداية العام كنت أدرس (كل درس بدرسه)، والمعلومات كافة التي كنت أتلقاها في المدرسة أعود لمراجعتها في البيت.

وأشارت آلاء إلى دور أهلها في صناعة التفوق الذي أحرزته، بقولها: لقد دعمني أبي وأمي كثيراً بالمحبة والحنان أكثر من أي وقت، وكانا دائماً يخففان عني الضغط والتوتر ويؤكدان لي أنني سأتفوق وأنهما يثقان بي.

وعن دور المدرسة، بينت آلاء أن لإدارة المدرسة ومعلميها دوراً كبيراً في تفوقها، من خلال الاهتمام والمتابعة والتدريس بتفانِ. ناهيك عن تكريم الطلاب المتفوقين خلال العام، الأمر الذي كان حافزاً لديها للمثابرة أكثر والتفوق.

وعن تكريمها من قبل المحافظة، أعربت آلاء عن سعادتها، وأضافت: أهدي تفوقي لأهلي وللسيد الرئيس بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد وإلى أبطال الجيش العربي السوري الذين لولا تضحياتهم لما كنا أكملنا دراستنا ونجحنا وتفوقنا.

والد الطالبة آلاء، حبيب أسعد قال لـ(تشرين): كنت واثقاً من حصول آلاء على العلامة التامة لأنها منذ الصغر كانت متفوقة على جميع زملائها، وقد وفرنا لها الأجواء المناسبة وخففنا عنها التوتر الذي كانت تشعر به، موجهاً الشكر لإدارة المدرسة على اهتمامها ومتابعتها لآلاء.

وأضاف أسعد: فرحت مرات كثيرة في حياتي، لكن فرحتي بتفوق آلاء كانت الفرحة الأكبر، وكأنني لم أفرح يوماً.

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