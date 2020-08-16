د.رباح: قد لا تعود حاستا التذوق والشم خلال أسبوعين من الشفاء المصاب بكورونا بعد عشرين يوماً لا (يعدي)

نور قاسم

كشف الطبيب الاختصاصي في أمراض (الأنف –الأذن- الحنجرة) الدكتور بشار رباح لـ “تشرين” أن فقدان حاستي الشم والتذوق أثناء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ناتج عن التهاب العصب الفيروسي، وبعض الحالات تعود لهم الحاسة خلال أسبوعين بينما في حالات كثيرة تحتاج إلى أشهر والأطباء لا يعلمون احتمالية وجود حالات قليلة لا تعود حاسة الشم لديهم على اعتبار أنه مرض مستجد في العالم، ولاسيما أنه ذُكر عالمياً أن مصابين فقدوا حاسة الشم منذ ستة أشهر وإلى الآن، مبيناً أن حاسة التذوق ملحقة بحاسة الشم وعند فقدان حاسة الشم تفتقد لدى بعضهم أيضاً حاسة التذوق وتعودان مع بعضهما بعضاً.

وحول فاعلية استخدام الكورتيزون للذين تأخرت لديهم عودة حاسة الشم، أشار رباح إلى عدم وجود دراسات تثبت ذلك ولكن يمكن استخدامه موضعياً في الأنف إما قطرة أو بخاخ ولكن لا يجب أن يؤخَذ بشكل فموي لأنه يمكن أن يؤدي لعوارض أخطر من الفوائد، فإذا استخدم فموياً لمدة طويلة يؤدي إلى رفع الضغط والسكري وإضعاف العضلات ويؤثر على العظام، ويراكم الشحوم بالإضافة إلى تسببه بأمراض أُخرى، محذراً من استخدامه لفترات طويلة، وأما البخاخ أو القطرة بما أنه موضعي فهو لا يختلط بالدم وتالياً تأثيراته الجانبية أخف من تأثيراته في حال استخدامه بشكل فموي. وأما فاقدو حاسة الشم الذين يعانون من رائحة غير مستحبة طوال الوقت فلأن الفيروس أدى إلى التسبب بخلل فيها بسبب التهاب العصب الشمي ولا حلول لهم إلى حين عودة حاسة الشم.

وبالنسبة لاستنشاق الماء والملح أو القرنفل أو الخل لفت رباح إلى أنه ليس له نتائج بالنسبة لهذه الحالة المَرضية، فالذي يفيد فقط ويحفز عودة الحواس هي الفيتامينات والغذاء الجيد والإكثار من السوائل. لافتاً إلى أن كل من تعافى كلياً ومازال فاقداً لحاسة الشم فهو ليس مصدر عدوى، فمنذ بدء العوارض لغاية عشرين يوماً لا يعود المصاب مُعدياً، ولكن حتى لو أصيب المرضى وشفوا شفاءً تاماً فيجب أن يبقوا محترزين ومحتاطين لأن هجوم الفيروس لمرة ثانية محتمل ولا يوجد أي مؤشر يثبت كفاية مناعة المتعافي، ومدة المناعة لديهم حوالي ثلاثة أشهر .

مبيناً أنه ليس من الضروري أن يفقد كل مصاب حاستي التذوق والشم، حيث سُجلت حالات كانت إصاباتهم عبارة عن مشكلات هضمية مثل الإسهال، بالإضافة إلى حالات أصابهم فقط صداع وحرارة مرتفعة، وأغلب الحالات سُجلت بالتهاب البلعوم مع القليل من ارتفاع الحرارة والوهن ونقص الوزن وفقدان الشهية وهذه جميعها بلا فقدان أي حاسة أو التهاب رئة وعلاجها عرضي باستخدام السيتامول والفيتامينات والراحة والسوائل لدعم المناعة.لافتاً إلى أن الأهم للوقاية في الوقت الحالي هو الحفاظ على التباعد المكاني وارتداء الكمامة وتجنب الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا لخطورة عالية في حال أصيبوا مثل مرضى السكري والربو والقلب وكبار السن.

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