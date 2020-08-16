آلاف الدونمات حولتها “الزراعة” أملاكاً عامة مزارعو (اللوا) يعتبرونها ملكاً لهم

السويداء- طلال الكفيري

وقوع آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التابعة لقرى منطقة اللوا البالغ عددها حوالي/ ١٠/ قرى، والتي تتم زراعتها بالمحاصيل الحقلية منذ خمسينيات القرن الماضي، ضمن السند ١٦٠ سجل/ ٧/ ، أعطى مبرراً لمديرية زراعة السويداء لتسجيل هذه الأراضي أملاكاً عامة.

وأشار عدد كبير من مزارعي هذه القرى إلى أن هذه الأراضي مستخدمة من قبلهم فلاحة وزراعة منذ أكثر من سبعين عاماً، وقد ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وهم من حولها من أراض بور مجمدة زراعياً إلى أراض منتجة حتى باتت مورد رزقهم الوحيد والمحفز الأساسي لبقائهم في قراهم.

وأضاف المزارعون: إن هناك قسماً كبيراً منهم قام بشراء أرضه من ماله الخاص وفق مستندات ورقية كانت معتمدة في ذلك الوقت، عدا عن ذلك والكلام للفلاحين ومنهم من قام باستجرار قروض زراعية على هذه الأراضي من المصرف الزراعي. وعلى الرغم من وقوع كامل الأراضي ضمن السند ١٦٠ إلا أن فرق المساحة قامت وللأسف الشديد بتسجيل قسم من الأراضي أملاكاً خاصة والقسم الآخر أملاكاً عامة. علماً أن هذه الأراضي كلها تقع ضمن حرم هذا السند.

وطالب المزارعون عبر صحيفة تشرين وزارة الزراعة بضرورة إعادة النظر بمضمون هذا السند إنصافاً لفلاحي المنطقة.

من جانبه مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد: بعد المسح الفني للأراضي المذكورة آنفاً من قبل مديرية زراعة السويداء في ستينيات القرن الماضي تم تسجيل هذه الأراضي بالسند ١٦٠ سجل/ ٧/ ، مضيفاً: إن المساحة موزعة كالتالي: أراضي بادية غير مروية وهي مشمولة بأحكام المرسوم ٦٢ لعام ٢٠٠٦ إذ تبلغ مساحتها ٧٤ ألف دونم، ومنطقة هامشية معدة للرعي و تبلغ مساحتها ١٥٦ ألف دونم، ومنطقة المعمورة وهي منطقة استقرار ثالثة تبلغ مساحتها حوالي ٦٣ ألف دونم.

لافتاً إلى أنه يوجد ضمن هذا السند حوالي ٢٠ موقع توطين موزعة بين المنطقة الهامشية والبادية، حيث تم إقرار بعضها كقرى من قبل وزارة الزراعة، وتبلغ مساحتها حوالي ١٥% من مساحة السند.

وأشار إلى أن كل القرى الواقع ضمن هذا السند قد خضعت لأعمال التحديد والتحرير من قبل فرق المساحة حيث تم تسجيل كل الأراضي الواقعة ضمن هذا السند أملاكاً عامة، وفعلاً تقدم عدد كبير من الفلاحين باعتراضات لوزارة الزراعة مشيراً إلى أن القضاء يبقى هو سيد الموقف.

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