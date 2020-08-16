خالد الشويكي

الصباغ: كنتم في الخندق الأول في الدفاع عن بلدنا الحبيب وعلى كل الجبهات وقدمتم الكثير من الشهداء

عرنوس: التحية والتقدير للإعلام الوطني وكوادره الذين أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة والموقف الحق

حملت رسالة التهنئة التي وجهها السيد رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ, باسمه وباسم أعضاء مكتب المجلس وأعضاء مجلس الشعب, إلى المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين وإلى الصحفيين السوريين بمناسبة / عيد الصحافة السورية /, الكثير من المعاني الطيبة من السلطة التشريعية إلى الصحافة والصحفيين السوريين, وتوجه السيد رئيس مجلس الشعب فيها بالتقدير والاحترام للدور الوطني الهام الذي قدموه للارتقاء بأداء المؤسسات الإعلامية الوطنية ونقل هموم المواطن واحتياجاته.

وقال في رسالته أيضاً للصحفيين:(كنتم في الخندق الأول في الدفاع عن بلدنا الحبيب وعلى كل الجبهات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقدمتم الكثير من الشهداء الذين امتزجت دماؤهم مع دماء بواسل الجيش العربي السوري البطل لتبقى سورية عزيزة حرة مستقلة مزدهرة خلف قيادة السيد الرئيس المفدى بشار الأسد).

وختم رسالته: (الرحمة والخلود لأرواح الشهداء الصحفيين وشهداء الوطن الأبرار, وكل عام والصحفيون السوريون وسورية المنتصرة شعباً وجيشاً وقائداً بألف ألف خير)..

الرسالة أثلجت صدور الصحفيين لأنها جاءت في يوم/عيد الصحافة السورية / والذي تصادف مع بداية الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب وهذا يعني أنه سيكون هناك تعزيز لدور الصحافة المهم في المرحلة القادمة للمجلس.

وقال الزميل موسى عبد النور الذي نشر فحوى الاتصال والرسالة للزملاء: إن السيد رئيس مجلس الشعب تمنى النجاح والتوفيق للصحفيين في أداء مهامهم, متطلعاً إلى مزيد من التعاون مع الإعلام.

كما كان لتهنئة السيد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء التي نقلها الزميل رئيس اتحاد الصحفيين وقعها أيضاً لدى الزملاء الصحفيين وجاء في هذه الرسالة:

توجه رئاسة مجلس الوزراء التحية والتقدير للإعلام الوطني وكوادره الذين أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة والموقف الحق، وقدموا ,كغيرهم من أبناء الشعب العربي السوري الصامد, الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله وقراره المستقل، إضافة إلى دورهم الكبير في نقل الصورة الحقيقية لما تتعرض له سورية منذ نحو عشر سنوات من إرهاب وعدوان وحصار جائر من قبل قوى العدوان والشر في العالم.

تحية لأرواح شهداء الصحافة السورية وللجرحى ولكوادرها الذين واكبوا انتصارات الجيش العربي السوري ونقلوها للعالم، وكشفوا كذب وزيف ادعاءات وسائل الإعلام الشريكة في سفك دماء السوريين وفضحوا جرائم الإرهابيين ورعاتهم وتدميرهم الممنهج للبنى التحتية التي بنيت على مدى عقود طويلة من التنمية والعمل.

رسالة رئاسة مجلس الوزراء تؤكد أن الصحفيين يقومون بأداء عملهم بالشكل الأمثل وبالتأكيد هذه الرسالة تعطي تفاؤلاً لدور الإعلام في المرحلة القادمة.

وما نتمناه من السيد رئيس مجلس الوزراء أن يوافق على زيادة طبيعة العمل الصحفي للصحفيين لتكون على أساس الراتب الحالي ولتكون هدية منهم للصحفيين في يوم عيدهم.

وللعلم إن رئيس اتحاد الصحفيين الزميل موسى عبد النور يتابع والزملاء أعضاء المكتب التنفيذي هذا الموضوع من أجل الحصول على الموافقة عليه لأنه يشغل بال جميع الصحفيين الذين يتطلعون للموافقة عليه لأن تعويض طبيعة العمل الصحفي هو على راتب عام 2013 والاقتطاعات على الراتب الحالي .

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