علامات نقص المغنيزيوم في الجسم

كشفت الدكتورة إيرينا موراديان، أخصائية أمراض القلب، بحسب موقع قناة روسيا اليوم ، علامات تشير إلى نقص تركيز عنصر المغنيزيوم في الجسم، والمواد الغذائية الغنية به.وتشير الدكتورة، إلى أن عنصر المغنيزيوم يلعب دورا مهما في وظائف الخلايا المختلفة، بما فيها التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون. كما أنه يخفض مستوى ضغط الدم ومقاومة الأوعية الدموية للأطراف.

ووفقاً لها، أفضل مصادر المغنيزيوم هي الحنطة السوداء والمكسرات والبازلاء والمشمش المجفف والخضروات الورقية والمأكولات البحرية. وتقول، “يحتاج الجسم في اليوم إلى 300-400 ملغم من المغنيزيوم، ولكن حاجة الرياضيين والنساء الحوامل تكون أكبر”.

والعلامات الواضحة التي تؤكد على نقص المغنيزيوم في الجسم هي:

زيادة التعب والتهيج وضعف الذاكرة واللامبلاة؛ وتشنجات عضلية؛ وفقدان الشهية والغثيان والتقيؤ وتغير لون البراز؛ عدم انتظام النبض وآلام في القلب؛ تساقط الشعر وتقصف الأظافر.

وقد تكون أسباب نقص المغنيزوم: عدم تناول مواد غذائية محتوية على نسبة جيدة من المغنيزوم. لذلك من الضروري تناول الفواكه والخضروات؛ الإجهاد البدني والعاطفي؛ أمراض الجهاز الهضمي وعدم امتصاص المغنيزيوم في الأمعاء؛ أمراض الغدد الصماء؛ أمراض الكلى؛ تناول أدوية مدرة للبول، ومضادات الديدان، وأدوية القلب (غليكوسيدات القلب).

طباعة