“ميلو” يتجه إلى يوفنتوس

وفقاً لصحيفة “La Vanguardia” الإسبانية فإن آرثر ميلو لاعب خط وسط برشلونة توصل مع مسؤولي برشلونة لاتفاق يتضمن عقوبة مالية صغيرة نظراً لرفضه الانضمام لتدريبات الفريق والبقاء في البرازيل.

وحسب الصحيفة، فإن البرازيلي البالغ 24 عاماً سيسافر إلى مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقع ناديه الجديد يوفنتوس، في 23 آب لبدء مسيرته معه، ليكون تحت قيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو وبجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحسب الصحيفة المذكورة، التقى محامو آرثر ميلو بالخدمات القانونية للنادي الكتالوني، وبعد الاجتماع، اتفقوا على عقوبة مالية للاعب إثر الملف التأديبي المفتوح بعد قراره البقاء في البرازيل وعدم العودة إلى التدريب مع برشلونة في 27 تموز.

وكان برشلونة قد أعلن في تموز الماضي، انتقال آرثر إلى النادي الإيطالي، مقابل 72 مليون يورو شاملة 10 ملايين كمتغيرات إضافية، ووقع اللاعب البرازيلي على عقد مدة 5 مواسم.

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