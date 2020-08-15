عالمياً..أكثر من 21 مليوناً و520 ألف إصابة بكورونا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 766 ألف شخص حول العالم منذ أن أعلن عن ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميتر المتتبع لمستجدات الفيروس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن على مستوى العالم وصل إلى 21520921 إصابة والوفيات إلى 766603 حالات فيما تعافى حتى الآن من المرض 14268868 شخصاً.

ولاتزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا بعد تسجيلها 5518812 إصابة و172389 حالة وفاة وحلت البرازيل في المرتبة الثانية وسجلت 3282101 إصابة و106608 حالات وفاة فيما حلت الهند في المرتبة الثالثة بتسجيلها 2589208 إصابات و50084 حالة وفاة كما جاءت روسيا في المرتبة الرابعة بتسجيلها 917884 إصابة و15617 حالة وفاة.

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