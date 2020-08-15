ليون إلى نصف نهائي أبطال أوروبا في مواجهة ميونخ
فاز فريق اولمبيك ليون الفرنسي على مانشستر سيتي الإنكليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
سجل ثلاثية ليون كل من ماكسويل كورني بالدقيقة 24 وموسى ديمبلي هدفين بالدقيقتين 79 و87 بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد كيفين دي بروين بالدقيقة 69 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز ضرب ليون موعداً في نصف النهائي مع بايرن ميونخ الألماني لتصبح مواجهتا المربع الذهبي بنكهة ألمانية فرنسية إذ أن المباراة الأخرى ستكون بين لايبزيج وباريس سان جيرمان.
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