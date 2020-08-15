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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 26 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 15 آب 2020
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الأخبار
جمعيات سوريّة وألمانيّة تنظم وقفة تضامنية مع سورية وتنديداً بـ"قانون قيصر"
طائرات الاحتلال تجدد عدوانها على غزة
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال
عون: كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت
سقوط صاروخي كاتيوشا في معسكر يضم قوات أمريكية شمال بغداد
ظريف: المزاعم الأمريكية حول إيقاف ناقلات وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا "دعاية عبثية"
طيران العدوان السعودي يستهدف المناطق السكنية اليمنية بـ 16 غارة
مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود
موسكو: رفض مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي ضد إيران تذكير لواشنطن بوجود القانون الدولي
انتشال جثتين جديدتين من ضحايا انفجار مرفأ بيروت