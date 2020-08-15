الصحة اللبنانية تعزل عدة مناطق في بيروت وطرابلس

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عزل عدة مناطق في مدينتي بيروت وطرابلس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن في كلمة له في بعلبك اليوم إن “الوزارة باشرت بالتعاون مع البلديات عبر وزارة الداخلية والبلديات بعزل بعض الأحياء ضمن العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس شمال لبنان”، مشيراً إلى أنه ستتم مراقبة “تطور” الفيروس في عدة مناطق أخرى قد يتم عزلها لاحقاً وذلك بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا.

ووفق آخر إحصائيات وزارة الصحة العامة اللبنانية بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 8045 إصابة وإجمالي الوفيات 94 حالة.

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