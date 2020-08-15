عون: كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب انفجار مرفأ بيروت

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن كل الفرضيات لا تزال قائمة في سبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ولا يمكن التهاون بأي منها.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية الليلة: “ليس هناك أي تأخير في التحقيق بالانفجار ولكننا بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة لأنها متشعبة وكل الفرضيات لا تزال قائمة ولا يمكن التهاون بأي منها”.

وأشار عون إلى أنه سيطلب من الحكومة الجديدة فور تشكيلها أن تباشر بالإصلاحات أولاً وتحقق نتائج سريعة لذلك، موضحا أن التحقيق المالي الجنائي الذي أقرته حكومة تصريف الأعمال سيحدد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين والتي كانت منطلقا للفساد.

وكان وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعلن أمس ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ إلى 177 شخصاً.

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