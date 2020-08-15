سقوط صاروخي كاتيوشا في معسكر يضم قوات أمريكية شمال بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم عن سقوط صاروخين داخل معسكر التاجي الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية في شمال العاصمة العراقية بغداد.
ونقل موقع السومرية نيوز عن الخلية قولها في بيان: إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا داخل معسكر التاجي شمال بغداد وتبين أن انطلاقهما كان من منطقة الراشدية.
وكانت السلطات العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا قرب قاعدة عسكرية في محيط المنطقة الخضراء التي توجد فيها السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.
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