سقوط صاروخي كاتيوشا في معسكر يضم قوات أمريكية شمال بغداد

نشر قبل 1 يوم

السيد نصر الله: هم فشلوا في الحرب العسكرية ويعرفون أن أي حرب إسرائيلية مقبلة لن تستطيع أن تضعف المقاومة ولهذا يلجؤون إلى وسائل أخرى وما يجري في لبنان اليوم جزء من هذه المعركة