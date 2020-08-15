ظريف: المزاعم الأمريكية حول إيقاف ناقلات وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا “دعاية عبثية”

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجدداً اليوم المزاعم الأمريكية حول إيقاف ناقلات تحمل الوقود الإيراني أثناء توجهها إلى فنزويلا ووصفها بأنها “دعاية عبثية”.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كما نقلت وكالة أنباء فارس: إن هذه المزاعم تهدف لصرف الانتباه عن الهزيمة الدبلوماسية الفاضحة وغير القانونية لأمريكا في الأمم المتحدة في إشارة إلى فشلها الذريع بإقرار مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران.

واعتبر ظريف أن قراصنة الكاريبي لديهم قاض ومحكمة لأنفسهم مجددا التأكيد على أن شحنة الوقود المسروقة ليست سفينة إيرانية ولا تحمل علم إيران.

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