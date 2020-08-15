مصرع 4 أشخاص بانهيار منجم فحم في روسيا

لقي أربعة من عمال المناجم مصرعهم اليوم إثر انهيار خط ناقل للفحم في منجم بمدينة فوركوتا التابعة لجمهورية كومي في روسيا الاتحادية.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية قوله إن رواقاً علوياً به خط ناقل للفحم انهار في منجم فورغاشورسكايا ما أدى إلى مقتل أربعة من العمال مضيفة إن “سبب الحادث قد يكون انتهاكاً للعملية التكنولوجية” وفقاً للمعطيات الأولية.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل مستمر على تفكيك أجزاء الهيكل المنهار لافتة إلى مشاركة 4 فرق من رجال الطوارئ و7 آليات في أعمال الإنقاذ.

طباعة