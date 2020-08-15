محمد فرج وشام الزغير: جمعهما التفوق والتميز والهدف الواحد

حماة - زهور كمالي

الطالب محمد علي فرج حصل على 237 درجة من أصل 240 في الشهادة الثانوية- الفرع العلمي وفي حديث معه عبر عن سعادته بالمجموع الذي سيؤهله لدخوله إحدى الكليات الطبية وقال:

لدي إيمان وقناعة بأن الاجتهاد والمثابرة هما طريق النجاح و التفوق مع إيماني بمبدأ (لا تؤجل عمل اليوم الى الغد) وهذا ما ساعدني في الوصول الى تحصيل الدرجات العالية، ومن أهم أسباب التفوق متابعتي للدروس في المدرسة من دون إهمال أي من الدروس وتسجيل كل الملاحظات التي يشير اليها المعلم وقال: إن المشاركة والتفاعل أثناء الحصة الدرسية يزيدان من الفهم وتبسيط الأفكار لتصل الى الطالب بسهولة

وفي فترة التحضير للامتحان قال محمد: وضعت برنامجاً دراسياً يضمن مراجعة المنهاج بشكل كامل مع التركيز على مكامن الضعف لتفاديها وتقويتها

الأستاذ والمربي علي فرج والد محمد قال لـ(تشرين): إن التفوق يحتاج الى الجد والاجتهاد المتواصل و التفوق لا يصنعه الحظ أو الصدفة ولا ننسى الدور المهم للأسرة وتوفير الجو المناسب والمريح للدراسة والشعور بالاطمئنان مع تشجيعه وشحذ الهمة كلما شعر بالتراخي أو الملل، وأضاف أن فرحة النجاح والتفوق هي أسعد اللحظات

الطالبة شام هيثم الزغير الأولى على المحافظة و من الأوائل على سورية في شهادة التعليم الأساسي حصلت على الدرجة التامة 310 درجات، وهذا التفوق لم يكن وليد اللحظة فمنذ أن خطت يداها الكلمات وضعت نصب عينيها التفوق وتسعى للتميز في المستقبل

وفي حديث مع شام قالت: كنت واثقة من أنني سأحصل على العلامة التامة وهذا التفوق حصيلة جهود متواصلة وتعب منذ بداية العام والدراسة بشكل مركز لجميع المواد والدروس ، وكان للمعلمين في المدرسة دور كبير بتشجيعي الدائم على التفوق

فادية جنيد والدة الطالبة شام قالت لـ(تشرين): النجاح وحده لا يكفي بل لابد من التفوق والتميز وهذا ما تسعى اليه شام فمنذ طفولتها تحب الدراسة وتهتم بجمع المعلومات وتحاول الاستفادة من الوقت وتستثمره في كل ما هو مفيد، فذاكرتها متقدة تتلقى المعلومة بسهولة، وقالت: إن السنوات الدراسية الأولى هي مرحلة التأسيس بالنسبة للطالب و للأهل دور مهم جداً في هذه المرحلة، ثم يبدأ الطالب بالاعتماد على ذاته في الدراسة مع الإشراف عليه وتقديم المساعدة من قبل الأهل عند الضرورة

من الجدير ذكره أن الطالب محمد علي فرج من ثانوية الشهيد سعيد حداد في مدينة سلحب والطالبة شام هيثم الزغير من مدرسة الشهيد طارق سليمان في سلحب

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