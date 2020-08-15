اللاذقية تكرّم طلبتها الناجحين من أبناء الشهداء وجرحى الجيش والمتفوقين في شهادة التعليم الأساسي

اللاذقية – سراب علي

كرمت محافظة اللاذقية اليوم (166) طالباً وطالبةً من أبناء وبنات الشهداء، و(6)طلاب من جرحى الجيش، و(16) طالباً وطالبةً من المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية.

و أهدى المتفوقون تكريمهم للوطن و لأبطال الجيش العربي السوري، وأكدوا خلال حفل التكريم الذي أقيم في( دار الأسد) للثقافة في اللاذقية، أن النجاح هدف يسعون إليه، وأن جراح المتفوقين من جرحى الجيش، كانت دافعاً كبيراً لهم ليكملوا نصر أبائهم، معبّرين عن سعادتهم في هذا التكريم الذي سيعزز فيهم المسؤولية المضاعفة في مسيرة العلم القادمة و النجاحات التي سيحققونها لاحقاً.

وفي حديثهما عن معاني التفوق قالت الطالبتان المتفوقتان الزهراء هيثم أحمد من مدرسة الشهيد إبراهيم محفوض، و نورأسامة كنيفاتي من ثانوية عمر بن الخطاب الحاصلتان على العلامة التامة( 3100\3100) علامة ل(تشرين): نهدي تفوقنا لسيد الوطن الرئيس بشار الأسد و أبطال الجيش العربي السوري ، وأضافتا: التفوق ثمرة تعب مستمر وإن هدف الوصول إليه يكون بالجد و السهرو بتنظيم الوقت ، وهذا التفوق هو السبيل لرد الجميل لمن تعب و سهر و ساعدنا في الوصول إلى هذا التكريم الذي من شأنه أن يسهم في تطور الوطن و تقدمه.

وخلال كلمة ألقاها أثناء التكريم نقل محافظ اللاذقية_ إبراهيم خضر السالم مباركة السيد الرئيس بشار الاسد والسيدة أسماء الأسد للمتفوقين والناجحين من أبناء الشهداء و الجرحى، قائلاً : مرحلة النجاح والتفوق تساعد في وضع حجر جديد في بناء مستقبل الدولة، حجر يستند إلى البطولة والعمل والإنجاز ، مشيراً إلى أن التكريم يكرس الاعتزاز بقيم الشهادة والعلم والإرادة ولاسيما أن الجرحى وأبناء الشهداء هم خير الطلبة يواصلون تحقيق نصر آبائهم ، منوهاً بالجهود التي بذلها الكادر التدريسي في استمرار العملية التربوية و التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد .

بدوره أشار مدير التربية _ عمران أبو خليل إلى الجهود التي بذلها الطلبةو أهلهم والمعلمون للوصول إلى هذا التكريم، لافتاً إلى أن التكريم هومن أهم الخطوات التي تساعد على النمو والرقي ويدفع للتطوير وبذل المزيد نحو تحقيق الذات و تنمية المجتمع.

وأضاف أبو خليل: ( اللاذقية تحضر لمستقبلها ومستقبل الوطن لوحة جديدة للمجد قوامها أنتم ايها المتفوقون).

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