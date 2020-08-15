العوا: مناعة المصاب بعد الشفاء تتراوح من شهرين إلى ثلاثة ولا يعود حاملاً للفيروس

نور قاسم

كشف عميد كلية الطب البشري في دمشق الدكتور_ نبوغ العوا ل(تشرين) أن أي مصاب إذا تعافى بشكل نهائي، وظهَر ذلك من خلال التحاليل الطبيعية و صورة الطبقي المحوري للرئتين أو كانت نتيجة المسحة سلبية فهو لم يعد حاملاً للفيروس أو ينقله لغيره بعد شفائه كما يشاع.

وبالنسبة للمناعة من الفيروس بعد الإصابة به أشار العوا إلى استمرارها من شهرين إلى ثلاثة أشهر حسب قوة جسم الشخص ولا وجود للمناعة الدائمة إلا باللقاح.

وأوضح العوا أن المصابين الذين تعافوا ولديهم أمراض مزمنة أو قلبية أو سرطانية أو الربو أو داء السكري المتقدم، ويتناول العديد من الأدوية فمناعته سيئة جداً ولن تستمر لشهرين بل ربما فقط أسبوع ولذلك يجب عليهم اتخاذ احتياطاتهم بالشكل أمثل.

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