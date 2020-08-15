بمناسبة ذكرى تأسيسه.. ملتقى البيارق الثقافي يكرم عدداً من أسر الشهداء والجرحى وشخصيات ثقافية

طرطوس - تشرين

يقيم ملتقى “البيارق” الثقافي حفلاً بمناسبة ذكرى تأسيسه برعاية محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى في فندق رويال بمدينة طرطوس ..

وسيتم خلال الحفل التعريف بنشاطات الملتقى وعرض فيلم وثائقي قصير جداً عن النشاطات التي أقيمت خلال عام، ثم تقديم قصائد وطنية من قبل شعراء الملتقى وسيتم تكريم أسر شهداء وجرحى حرب وشعراء من الملتقى وفنانين قديرين قدماء وعدد من الشخصيات الداعمة للثقافة في المحافظة..

لينتهي بوصلة غنائية للفنان هادي غزال والفنان أحمد عابد والفرقة الموسيقية.

مع العلم أن القاعة تتسع لأكثر من 800 شخص بينما كان عدد الحضور فقط 100شخص حرصاً على السلامة و سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا بالتباعد المكاني والتعقيم

وارتداءالكمامات.

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