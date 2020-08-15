العشري: الاحتلال الأمريكي والتركي يرتكبان جرائم ضد الدولة السورية

ندد المفكر القومي والقيادي الناصري في مصر فاروق العشري بجرائم قوات الاحتلال الأمريكي والتركي وقيامها بسرقة النفط والمحاصيل السورية مشدداً على ضرورة التصدي لتلك الجرائم.

وقال العشري في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة إن قوات الاحتلال الأجنبي الأمريكي والتركي ترتكب الجرائم ضد الدولة السورية بداية من انتهاك السيادة وحتى سرقة الموارد السورية الطبيعية والزراعية مؤكداً أن الأطماع في الثروات السورية والاستيلاء عليها هي جزء من المخطط الذي تتعرض له سورية منذ سنوات.

وأضاف العشري أن “الوجود الأجنبي داخل الأراضي السورية دون أذن وموافقة الحكومة السورية بمثابة احتلال واضح لا لبس فيه وينبغي مقاومته ومحاربته بشتى السبل” مبيناً أن وجود قوات الاحتلال “جاء بعد فشل مجموعات المرتزقة في تحقيق الأهداف الصهيوأمريكية فلم تجد واشنطن ومن معها إلا الوجود الصريح من خلال قواتها”.

وشدد القيادي الناصري على أن الجيش العربي السوري الذي هزم التنظيمات الإرهابية والمرتزقة قادر على هزيمة القوات الأمريكية والتركية منوهاً بوقوف سورية ضد المخططات الأمريكية انتصاراً للكرامة العربية.

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