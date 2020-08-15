آخر تحديث: 2020-08-15 19:12:26
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وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في فرانكفورت ضد قانون قيصر

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

أقام أبناء الجالية السورية في فرانكفورت بألمانيا وقفة احتجاجية ضد قانون قيصر والحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة على سورية.

يتبع..

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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