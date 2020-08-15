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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 25 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 15 آب 2020
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الأخبار
العشري: الاحتلال الأمريكي والتركي يرتكبان جرائم ضد الدولة السورية
وقفة احتجاجية لأبناء الجالية السورية في فرانكفورت ضد قانون قيصر
ترامب يوقع مرسوماً يلزم شركة صينية بالتخلي عن تطبيق (تيك توك)
القطان: التمسك بالمقاومة التي حمت لبنان من العدو الإسرائيلي
وفاة طفلة في مخيم الهول جراء نقص الرعاية الصحية من ميليشيا (قسد)
خمسة ملايين حبة سيتامول قدمتها (تاميكو) لنقابة الصيادلة لدعم منظومتها الصحية ضد جائحة (كورونا)
لوكاشينكو يبحث مع بوتين هاتفياً الوضع في بيلاروس
بطاقة 2500 م3/سا .. (الصناعة) تطلق إنتاج الأوكسجين النقي
سورية من أقل دول العالم مديونية .. ولم تقترض من صندوق النقد الدولي حتى الآن
استشهاد مدني وإصابة 7 آخرين بانفجار دراجة نارية مفخخة في جرابلس