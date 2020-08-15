آخر تحديث: 2020-08-15 19:12:26
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وزارة الصحة تخصص الرقم الرباعي (9195) لحجز موعد إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا “بي سي آر” في النقاط الطبية التي حددتها وزارة الصحة بدمشق

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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