تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

ويكون الجو ليلاً لطيفاً ومائلاً للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الاثنين دمشق 36-22 37-20 37-21 القنيطرة 31-19 32-20 32-20 درعا 36-22 37-21 37-21 السويداء 31-17 32-18 32-18 حمص 33-22 33-22 33-22 حماة 36-23 37-23 37-23 الحسكة 41-28 42-28 42-28 اللاذقية 31-25 32-25 31-25 طرطوس 33-26 34-27 33-27 حلب 38-22 38-23 37-22 ادلب 35-21 36-22 35-20 دير الزور 41-26 42-26 41-25 الرقة 40-25 41-25 40-24

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