22 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل 22 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس بينها 14 لوافدين من الخارج وثماني حالات محلية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها اليومي وفق ما نقلت وكالة شينخوا “أنه من بين الحالات المحلية تم تسجيل سبع في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم وواحدة في مقاطعة قوانغدونغ” مضيفة إن حالة واحدة مشتبها بإصابتها بكوفيد19 وافدة من خارج البر الرئيسي تم تسجيلها في شانغهاي بينما لم تسجل أي وفيات مرتبطة بالوباء يوم أمس.

ووفق اللجنة فقد بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكوفيد19 في البر الرئيسي الصيني حتى الليلة الماضية 84808 حالات بما في ذلك 655 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج وتوفي 4634 شخصاً بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.

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