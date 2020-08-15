برلمانية أوروبية: العدوان السعودي يرتكب جرائم حرب في اليمن

أكدت عضو البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك كاترجينا كونيتشنا أن العدوان السعودي يرتكب جرائم حرب في اليمن بدعم من الولايات المتحدة ودول الغرب.

وأوضحت كونيتشنا في مقال نشرته اليوم بصحيفة هالو نوفيني أن “الولايات المتحدة وبريطانيا تستمران بتزويد السعودية بالسلاح الأمر الذي يجعلهما تساهمان في عمليات انتهاك حقوق الإنسان الواسعة التي تتم في اليمن جراء التدخل العسكري السعودي غير الشرعي فيه”.

وشددت كونيتشنا على أن مواصلة قصف المناطق السكنية والأهداف المدنية في اليمن من قبل قوى العدوان السعودي عمل غير مبرر وغير مقبول.

وكانت كونيتشنا أكدت في مقابلة مع موقع “أوراق برلمانية” التشيكي مؤخرا أن النظام السعودي يمول الإرهاب في العالم كله.

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