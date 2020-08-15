روسيا تدعو مجلس الأمن إلى تجنب تصعيد المواجهة مع إيران

دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجنب تصعيد المواجهة مع ايران عقب رفض مشروع قرار أمريكي في المجلس يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة عليها.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد رفض مشروع القرار الأمريكي دعا نيبينزيا وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك اليوم إلى الاطلاع على مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لعقد اجتماع افتراضي للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا وإيران حول اتفاق ايران النووي تجنبا للمزيد من تصعيد التوتر بهذا الشأن.

وكان مجلس الأمن رفض الليلة الماضية مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد استخدام روسيا والصين حق النقض /الفيتو.

وبين نيبينزيا أن الحظر على عملية الأسلحة من وإلى إيران وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231 لم يرتبط بحق طهران في تطوير برنامجها النووي السلمي ولم يكن جزءا من أي شروط أخرى وشدد على استعداد روسيا للعمل البناء مع جميع الأطراف المعنية من أجل الابتعاد عن تصعيد التوتر.

يشار إلى أنه بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي سيكون مسموحا لإيران بدءا من تشرين الأول المقبل بيع وشراء الأسلحة التقليدية.

طباعة