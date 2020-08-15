عالمياً..أكثر من 21 مليون إصابة بكورونا ومن 761 ألف وفاة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 21 مليوناً و301 ألف و967 إصابة مؤكدة فيما تجاوز عدد الوفيات جراء المرض عتبة الـ 761 ألف وفاة.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع للحالة الوبائية للفيروس عالمياً أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بلغ 761 ألفاً و683 حالة فيما بلغ عدد المتعافين من المرض الناجم عن الفيروس 14 مليوناً و105 آلاف و569 شخصاً.

وأضاف الموقع إنه تم تسجيل 242 ألفاً و690 إصابة جديدة حول العالم إضافة إلى وفاة 4964.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في تسجيل أكبر عدد وفيات بلغ 171 ألفا و360 تلتها البرازيل بـ 106 آلاف و523 وفاة وفي المرتبة الثالثة الهند حيث بلغ العدد الإجمالي 49 ألفا و134 وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأكثر تضرراً من حيث عدد الإصابات أيضاً مع تسجيلها خمسة ملايين و468 ألفاً و563 إصابة فيما احتلت البرازيل المرتبة الثانية بتسجيلها 3 ملايين و 275 ألفاً و520 إصابة تليها الهند بمليونين و525 ألفاً و222 إصابة.

طباعة