رئيس مركز غاماليا: نأمل توفر اللقاح ضد كورونا للروس بالكامل خلال عام

أعرب ألكسندر غينسبرغ رئيس مركز غاماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة اليوم عن أمله بإنتاج ما يلزم لمواطني روسيا من لقاح “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا خلال فترة من 9 إلى 12 شهرا.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس المركز الذي قام بتطوير اللقاح قوله “من المهم بالنسبة لنا أن نفهم متى سنتمكن بهذا القدر أو ذاك من تغطية احتياجات روسيا من اللقاح.. وآمل أن يتم ذلك في غضون 9-12 شهرا” مضيفا أن “عمليات التسليم الأولى للعقار ستتم في 10 إلى 15 منطقة في البلاد” دون أن يحددها.

ولفت غينسبرغ إلى أنه سيتم إنتاج نحو مليون جرعة خلال شهر في ثلاثة معامل تنتج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وبحلول نهاية العام سيتم إنتاج ما بين 5ر1 إلى مليوني جرعة.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أعلن خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في وقت سابق أن العاملين في المجال الطبي والعاملين في المدارس سيكونون أول من يتلقى اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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