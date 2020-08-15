طهران: أمريكا لم تشهد عزلة كما هي عليه الآن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن أمريكا لم تشهد عزلة كما هي عليه الآان منذ 75 عاما من تاريخ الأمم المتحدة وذلك في إشارة إلى فشلها الذريع بإقرار مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران.

وكتب موسوي في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم.. إن “أمريكا ورغم كل اتصالاتها ومشاوراتها وضغوطها لم تحصل سوى على تأييد دولة صغيرة على مشروع القرار” مبينا أن دبلوماسية إيران النشطة إلى جانب القوة القانونية للاتفاق النووي هزمت أمريكا عدة مرات.

في سياق متصل بين سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي أن فشل مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن إيران مؤشر لعزلة واشنطن الكاملة في الساحة الدولية وسياستها الفاشلة.

وقال تخت روانجي في تصريح لوكالة ارنا من نيويورك إن “تصويت اليوم لم يظهر فشل المشروع الأمريكي بتمديد الحظر التسليحي على إيران فقط بل أظهر أيضا مستوى مواكبة المجتمع الدولي مع إساءة استغلال القرار 2231 لاستخدام آلية الزناد في إطاره”.

ورفض مجلس الأمن أمس مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران بعد استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو وامتناع بريطانيا وفرنسا وألمانيا و8 دول أخرى عن التصويت بينما صوتت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان فقط لصالح مشروع القرار.

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