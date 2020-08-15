إصابة 4 فلسطينيين بجروح في عدوان الاحتلال على قطاع غزة

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح فجر اليوم جراء عدوان طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال ومدفعيته شن سلسلة غارات مستهدفاً بعدة صواريخ شرق مخيم البريج وسط القطاع وبلدة بيت لاهيا وبيت حانون شماله وخان يونس جنوبه ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بجروح مختلفة بينهم طفلان وامرأة وإلحاق أضرار مادية جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وخلال الأيام الماضية استهدفت قوات الاحتلال بالصواريخ والمدفعية مناطق عديدة في القطاع ومدرسة ابتدائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا غرب القطاع ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة

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