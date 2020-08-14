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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 25 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 14 آب 2020
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استطلاع: 1ر65 بالمئة من الروس يثقون بالرئيس بوتين
بوتين يجدد تمسك موسكو بالاتفاق النووي مع إيران
قوى العدوان السعودي ترتكب 114 خرقا ًلوقف إطلاق النار بالحديدة
فيينا تدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم علاقاته مع النظام التركي
عون يؤكد تصميم الشعب اللبناني على الاستمرار في مواجهة الصعاب
(حماية المستهلك) تطالب مديرياتها بالدقة في إصدار النتائج المخبرية وملاحقة المخالف منها
لبنانيون: المقاومة أسقطت المخططات الصهيوأمريكية التي استهدفتها
تفجير في العراق يستهدف رتلاً لشركات متعاقدة مع قوات(التحالف الدولي)
وكالة فيتش للتقييم الائتماني تخفض تصنيف البحرين