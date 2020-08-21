مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة حران العواميد بريف دمشق من الساعة 9.00 وحتى الساعة 13.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 2 محرم 1442 الموافق لـ 21 آب 2020
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الأخبار
في ذكرى جريمة إحراق الأقصى.. الاحتلال يواصل جرائمه والفلسطينيون متمسكون بحقوقهم ومقدساتهم
خان شيخون.. سطر مُذَهَّبُ في كتاب التحرير
العدوان السعودي يواصل استهدافه الأحياء السكنية في اليمن
طيران الاحتلال يجدد عدوانه على قطاع غزة
القضاء على 5 من متزعمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في لحج اليمنية
مقتل 6 عراقيين بينهم شرطيان بتفجير إرهابي وهجوم مسلح شمال بغداد
السيد نصر الله: أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي يهددان الأمن والاستقرار في المنطقة
إصابات باقتتال مرتزقة أردوغان فيما بينهم في رأس العين بريف الحسكة
إصابة مدني برصاص ميليشيا (قسد) في بلدة ذيبان بريف دير الزور
إصابة عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام المستوطنين بلدة سبسطية