المتفوقون في شهادة التعليم الأساسي في طرطوس: تنظيم الوقت أساس للتفوق

ثناء عليان

يحتاج التفوق إلى الكثير من الإرادة والتصميم، والاستثمار الكامل والمنظم للوقت من قبل الطالب، وبذل الكثير من الجهد والتعب، وهو ما جسده المتفوقون في امتحانات شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي2020 في محافظة طرطوس.

الطالب كريم ناظم صالح صاحب المجموع 3100 علامة في التعليم الأساسي من مدرسة (المتفوقين ح2) روى لـ «تشرين» قصة عام دراسي منظم ومتابعة يومية، لم يترك مجالاً لأي تراكم في الأعباء الدراسية أو ثغرة في مادة ما, فكان الانتباه داخل الصف وسؤال المدرسين عما يصعب فهمه ثم المتابعة الجادة في البيت عملية يومية ساعدته في التمكن من المنهاج والإحاطة به، مؤكداً أن مراجعة المنهاج لأكثر من مرة جعلته يشعر بالملل والتوتر والضغط النفسي، لكنه تمكن بمساعدة وتشجيع أسرته من التقدم للامتحانات بكل راحة، مؤكداً أنه لم يكن لديه أي خطأ واضح وكان يتوقع أن يحصل على العلامة التامة.

وأكدت الطالبة يانا علي سليمان الحاصلة على 3100 من مدرسة الشهيد محمد سليم الشيخ بدر أن الأهل مع المدرسين كانوا داعمين لها وخاصة والدتها التي كانت تتابع دراستها لحظة بلحظة, كما كان للطلاب الذين سبقوها بالتفوق دور كبير في تحفيزها لتحقيق هذا التفوق من دون اتباع أي دورات أو اللجوء إلى الدروس الخصوصية.

وبينت سليمان أن تأمين الجو المناسب ووسائل الراحة في المنزل عامل أساسي لإبعاد الضغط الناتج عن خوض أول تجربة حقيقية لنيل شهادة في امتحان مختلف عما عاشته في السنوات السابقة

وقطفت الطالبة ماريان زياد رستم الحاصلة على 3100 علامة من مدرسة ( دوير طه ح2) ثمرة جهدها وتعبها بعد ساعات دراسة طويلة قضتها وكثفتها في شهر المراجعة، وقالت: اعتمدت بشكل كبير على تنظيم الوقت والمتابعة الجدية منذ بداية العام الدراسي من دون إهمال أي فقرة في المنهاج، كما كنت دائمة البحث عن المعلومة الدقيقة، أسأل زملائي في المدارس الأخرى وأتناقش معهم ومن ثم أقاطع المعلومات مع بعضها، وكنت ألجأ إلى والدي في حال صعب علي أي سؤال وخاصة في المواد العلمية واللغة الأجنبية

بدوره قال والد ماريان الدكتور زياد: إنه حرص بالتعاون مع والدتها على الاهتمام بالعامل النفسي لابنته من خلال متابعتها وتشجيعها على التفوق وتعزيز ثقتها بنفسها .

الطالبة تالا نبيل علي من مدرسة (المتفوقين) في طرطوس أكدت أن التفوق مسؤولية لا تأتي من دون تعب أو مثابرة فاجتهاد الطالب الشخصي هو ما يميزه ويجعله من المتفوقين، لافتة إلى أن الدراسة لساعات طويلة لم يكن أمراً جديدا عليها فقد اعتادت على ذلك في السنوات السابقة وخاصة لجهة قيامها بتنظيم الوقت.

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