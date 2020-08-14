روسيا تكذب مزاعم أمريكا حول عرض التعاون معها بتطوير لقاح مضاد لكورونا

كذبت روسيا اليوم مزاعم أمريكية حول عرضها التعاون معها بتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي قوله في تصريح: “وزارة الصحة الروسية لم ترسل أي مقترحات رسمية إلى الولايات المتحدة للتعاون في تطوير مشترك للقاح ضد فيروس كورونا”.

وكانت شبكة سي إن إن الاخبارية الأمريكية قالت في وقت سابق إن موسكو “عرضت على واشنطن مساعدتها في تطوير لقاح ضد كورونا”.

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