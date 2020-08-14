هبوط أسهم أوروبا
هبطت الأسهم الأوروبية اليوم بعد موجة صعود دامت لأربع جلسات كما تراجعت الأسهم القيادية في بريطانيا.
وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اغلق منخفضاً 6ر0 بالمئة وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 5ر1 بالمئة إذ تضررت أسهم الشركات المصدرة بفعل قفزة في الاسترليني بينما بدأ تداول أسهم ذات ثقل مثل أسترا زينيكا وبي.بي وغلاكسو سميثكلاين دون توزيعات.
وأشارت الوكالة إلى أن الركود في قطاعات البنوك والنفط والغاز وشركات التعدين وصناع السيارات بدت واضحة حيث هبطت تلك القطاعات بين 8ر0 و9ر1 بالمئة.
وهبط سهم توي أكبر شركة رحلات سياحية في العالم 2ر6 بالمئة بعد تكبدها خسارة بلغت 1ر1 مليار يورو في الربع الثالث من سنتها المالية جراء جائحة كوفيد19.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي