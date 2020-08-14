هبوط أسهم أوروبا

نشر قبل 21 ساعة

وزارة الصحة: توضيحا لما جرى اليوم في مدينة الجلاء فإن الفرق الطبية تأخذ عدد من المسحات يوميا يتناسب مع طاقة المخابر الاستيعابية لتحليل العينات وإعطاء وثيقة بالنتيجة من أجل السفر لاسيما وأن هذه المخابر تعمل أيضا على تحليل عينات للحالات المشتبهة الواردة من المشافي وفرق الترصد .. وما حدث اليوم أن عدد الراغبين باجراء المسحات والذي توجه الى مدينة الجلاء كان أكبر بكثير من عدد المسحات المتاح أخذها ماتسبب بحدوث فوضى وازدحام ومنع الفرق من القدرة على اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لها وللمراجعين.