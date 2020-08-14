فيفشار يحطم رقماً قياسياً برفع الأثقال تحت الماء

حطم الرباع الروسي فيتالي فيفشار رقماً قياسياً سجله أمريكي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية برفعه 50 كيلو غراما من الأثقال تحت الماء 76 مرة.

وتمكن فيفشار من مدينة تومسك الروسية من رفع 50 كغ من الأثقال تحت الماء 76 مرة بحضور فريق طبي ومختصيين إضافة إلى ممثل مستقل لتوثيق المحاولة وتسجيلها من أجل إرسالها لموسوعة غينيس ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن الرقم المسجل في الموسوعة هو من نصيب الأمريكي غريغ ويتستوك الذي قام برفع الأثقال من نفس الوزن 62 مرة.

يشار إلى أن فيفشار لديه رقم قياسي في الموسوعة الروسية برفعه 55 كيلو غراما 1006 مرات في غضون ساعة واحدة بحسب ما نشر موقع يورو سبورت.

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