وزير الصحة الروسي يعلن قرب نشر الأبحاث المتعلقة بأول لقاح مضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم أن بيانات الاختبارات قبل السريرية والسريرية للقاح الجديد “سبوتنيك في” المضاد لفيروس كورونا سيتم نشرها في المستقبل القريب وربما يكون الاثنين القادم.

وحول الانتقادات الموجهة للقاح الجديد قال موراشكو وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك: “ترتبط حقيقة هذه الإشاعات بالحاجة لنشر معلومات إضافية عن اللقاح والأبحاث التي أجريت للحصول عليه” مضيفاً: “الجميع لا يعلمون بأنه تم إطلاق اللقاح من مركز سبق وقام بتصنيع 6 منتجات أخرى بنفس التكنولوجيا” مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التجارب السريرية على اللقاح.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح ضد الفيروس في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديميترييف خلال مؤتمر عبر الإنترنت أمس تلقي طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح من أكثر من 20 دولة في العالم.

طباعة