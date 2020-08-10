موسكو: السلطات البيلاروسية تمكنت من منع وقوع تصعيد خطير

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات البيلاروسية تمكنت من منع وقوع “تصعيد خطير” في البلاد مشيرة إلى أن روسيا كانت تتابع تطورات الأوضاع في بيلاروس أثناء الانتخابات الرئاسية.

وجاء في بيان للوزارة اليوم وفقا لما أورده موقع روسيا اليوم: “موسكو كانت تتابع باهتمام تطورات أوضاع الحملة الانتخابية على مدار كامل وعلى الرغم من محاولات بعض القوى تنظيم احتجاجات واسعة بعد اختتام التصويت تمكنت السلطات من منع وقوع تصعيد خطير”.

وأضافت الوزارة في بيانها: “نحن على قناعة بأن الخيار الذي قام به الشعب البيلاروسي سيسمح بمواصلة حل المهام الماثلة أمام الجمهورية وسيساعد في تعزيز الصداقة بين بلدينا الشقيقين”.

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن في وقت سابق اليوم أن شبكة الانترنت في البلاد تم قطعها من الخارج لإثارة الاضطرابات في الداخل إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس في وقت سابق اليوم فوز الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشينكو بفترة رئاسية جديدة حيث أظهرت النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية فوزه بنسبة تتجاوز الـ 80 بالمئة من الأصوات لافتة إلى أن منافسته سفيتلانا تيخانوسكايا لم تحصل سوى على نسبة 9ر9 بالمئة من الأصوات.

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