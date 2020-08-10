3484 إصابة و72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية 3484 إصابة و72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها في بيان اليوم.. إنه تم تسجيل 3484 إصابة و72 وفاة خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد 153599 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 5464 حالة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 109790 بزيادة مقدارها 2015 حالة عن إحصائية يوم أمس.

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