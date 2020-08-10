للمرة الثامنة.. الوحدة بطلاً لكأس الجمهورية لكرة القدم

زاهر بدران

توّج فريق الوحدة بطلاً لكأس الجمهورية لكرة القدم لموسم 2019 / 2020 بفوزه على فريق المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية للبطولة بنسختها الثانية والخمسين التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب تشرين بدمشق، محققاً بذلك النجمة الثامنة له في مسابقة الكأس، .

سجل أهداف الوحدة محمد الشريف في الدقيقة الـ 43 وعبد الرحمن بركات في الدقيقة الـ 83 وعلي رمال في الدقيقة الـ 86، فيما سجل هدف المجد إياد العويد في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وكان في سجل نادي الوحدة 7 بطولات سابقة في مسابقة كأس الجمهورية خلال أعوام: 1993, 2003, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017.

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