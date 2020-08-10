فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 736 ألف شخص في العالم

أودى فيروس كورونا بحياة 736177 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وورلد ميترز الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه حتى اليوم سجلت في أنحاء العالم 20156465 إصابة مؤكدة بالفيروس و736177 حالة وفاة في حين بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 12994796.

من جهتها أعلنت وزارة صحة النظام التركي تسجيل 1193 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 241997 بينما بلغ إجمالي الوفيات 5858.

يذكر أن تركيا شهدت ارتفاعاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت الحصيلة اليومية للمصابين الجدد اليوم بالمقارنة مع إحصائية أمس والتي كانت 1182 إصابة.

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