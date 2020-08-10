فريق الوحدة يتوّج بلقب كأس الجمهورية بكرة القدم

أحرز فريق الوحدة لقب كأس الجمهورية لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية للبطولة بنسختها الثانية والخمسين التي جمعتهما اليوم على أرض ملعب تشرين بدمشق.

الوحدة دخل المباراة بضغط هجومي كبير فكان الأكثر استحواذا على الكرة والأكثر وصولا إلى المرمى ففي الدقيقة 15 كاد الوحدة يفتتح التسجيل عبر عبد الرحمن بركات من تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلا أنها جاورت القائم واستمر الوحدة بتهديد مرمى المجد بالعديد من التسديدات كانت أخطرها كرة أيمن عكيل التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة ال 29 إلى أن تمكن من هز شباك منافسه بهدف متقن جاء عبر محمد الشريف في الدقيقة ال 43 من تسديدة بعيدة لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

ونشط المجد هجومياً في الشوط الثاني لإدراك التعادل إلا أن الوحدة تمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثان من تسديدة مباغتة جاءت في الدقيقة ال 83 عبر عبد الرحمن بركات ليضيف علي رمال الهدف الثالث في الدقيقة ال 86 فيما سجل إياد العويد هدف تقليص الفارق للمجد في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بثلاثة أهداف لهدف معلنة تتويجه بلقب البطولة.

وكان الوحدة تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على الجيش في الدور نصف النهائي بهدف وحيد بعد أن تجاوز الفتوة في الدور ربع النهائي بهدفين دون رد.

وقبل انطلاق المباراة النهائية تم تتوج فريق تشرين بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أن نال لقب الدوري هذا الموسم وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن الوحدة سبق وأن أحرز لقب البطولة أعوام 1993 و2003 و2012 و2013 و2015 و2016 و2017.

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