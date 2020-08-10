روحاني: إيران قادرة على إحباط مؤامرات الأعداء

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني التأكيد على أن بلاده قادرة على إحباط مؤامرات أعدائها، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية تعمل بكل طاقاتها للتصدي للحظر المفروض عليها وتحسين الوضع المعيشي للشعب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله خلال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة العليا للتنسيق الاقتصادي: إن الأعداء إضافة إلى فرض الحظر والضغوط يحاولون اليوم تقديم صورة قاتمة وبث روح اليأس بالنسبة للمستقبل بين أبناء الشعب والإيحاء لهم بوجود خلافات بين السلطاتK مؤكداً أن الحكومة الإيرانية قادرة على إحباط مؤامرات الأعداء وتعزيز روح الأمل والحيوية لدى المجتمع.

وشدد روحاني على أن رؤساء السلطات الثلاث في بلاده يرحبون بكل المبادرات الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الايراني، لافتاً إلى أن بلاده يمكنها التغلب على هذه المشكلات من خلال الاعتماد على القدرات المحلية والحفاظ على التماسك والوحدة انطلاقا من تجربة السنوات السابقة.

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