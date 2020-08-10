إصابة عدد من مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقراتهم جنوب رأس العين

أصيب عدد من مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية بانفجار سيارة مفخخة بريف رأس العين المحتلة شمال غرب الحسكة.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن سيارة مفخخة انفجرت مساء اليوم بالقرب من مقر ما يسمى فصيل السلطان مراد التابع للتنظيمات الإرهابية التي تأتمر بأوامر الاحتلال التركي في قرية حويش التنعيم جنوب مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار تسبب بدمار في عدد من المنازل والممتلكات في المكان.

وتشهد مدينة رأس العين المحتلة وريفها حالة من الفوضى والفلتان جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركي والاقتتال فيما بينهم حيث قتل العديد من الإرهابيين خلال الفترة الماضية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم.

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