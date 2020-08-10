درع الدوري الكروي لتشرين رسميا

زاهر بدران

تو ج مساء اليوم فريق تشرين رسمياً بدرع الدوري لعام ٢٠١٩_٢٠٢٠وذلك قبل بداية مباراة نهائي كأس الجمهوريةالتي انطلقت قبل قليل في ملعب تشرين بدمشق بين الوحدة والمجد ،وكان نادي تشرين أحرز لقب بطل الدوري السوري لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه الكرامة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 الأخيرة من المسابقة.ويدين تشرين بالفضل في الفوز للاعبه محمد مرمور الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ38 من عمر اللقاء. وبتتويجه اليوم بهذا اللقب، يعود الدرع إلى خزائنه بعد غياب 23 عاماً، ويعتبر هذا اللقب هو الثالث لنادي تشرين في تاريخ الدوري السوري، بعد عامي 1982 و1997.

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