وزارة السياحة تصدر برنامج امتحانات الدورة الإضافية للشهادة الثانوية المهنية الفندقية

أصدرت وزارة السياحة برنامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية الفندقية للمواد النظرية لدورة 2020 الإضافية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان يبدأ الأربعاء في التاسع عشر من الشهر الجاري ويستمر حتى الحادي والثلاثين منه.

وشددت الوزارة على ضرورة اصطحاب الطلاب بطاقة الاكتتاب والهوية الشخصية مع التقيد باللباس النظامي ومنع إدخال الآلات الحاسبة والهاتف الخلوي إلى قاعة الامتحان لكل العاملين في المركز الامتحاني والطلاب.

وكانت الوزارة أصدرت نتائج الدورة الأولى في الثلاثين من الشهر الماضي حيث بلغ عدد الناجحين 666 طالباً من أصل 753 متقدماً توزعوا على 12 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات.

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