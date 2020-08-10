آخر تحديث: 2020-08-10 23:28:06
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مراسل سانا نقلاً عن مصادر محلية: إصابة عدد من مرتزقة النظام التركي بانفجار سيارة مفخخة قرب أحد مقراتهم بقرية حويش النعيم جنوب رأس العين بريف الحسكة الشمالي

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