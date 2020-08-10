العدوان السعودي يواصل خرق اتفاق وقف النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة قوله في بيان اليوم إن “قوى العدوان السعودي ومرتزقتها ارتكبت 104 خروقات جديدة في الحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق طائرتين حربيتين وسبع طائرات تجسسية في الجاح والتحيتا والجبلية وحيس”.

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