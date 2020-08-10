فرق (الصحة الحيوانية) تتعامل مع الأبقار النافقة في اللاذقية

اللاذقية-يوسف علي

نفى الدكتور البيطري أحمد ليلا – رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أن يكون سبب نفوق البقرة الصغيرة (بكيري) على أوتستراد اللاذقية- جبلة بسبب مرض( الكتيل الجلدي) ؛عازياً سبب النفوق لمرض عادي.

وأضاف ليلا: قامت شعبة الصحة الحيوانية بإجراءات حرق ودفن فني للبقرة، مع بقايا جماجم وعظام لحيوانات نافقة سابقاً وذلك في طرف أرض زراعية.

كما أشار ليلا إلى قيام عناصر من دائرة الصحة الحيوانية بحرق وطمر بقرة نافقة بسبب مرض الكتيل على طريق مزرعة وادي جهنم بطريق الشبطلية.

وعن وضع مرض (الكتيل الجلدي)، أكد الدكتور ليلا أن الإصابات انخفضت إلى الحد الأدنى في جميع الحظائر بعد أن أصاب نحو ٦٢٠٠ رأس بقري ، وهو مايعادل خمس نسبة القطيع البالغ ٣٠ألف رأس بقري .

وكان تم تداول صور لبقرة نافقة على أوتستراد اللاذقية- جبلة صباح الإثنين ، قيل إنها نفقت بسبب إصابتها (بداء الجلد الكتيل) .

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