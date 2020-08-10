بدافع السرقة.. تسلل إلى منزل صديقه وقتله

اللاذقية - لوريس عمران

كشفت قيادة شرطة اللاذقية لـ(تشرين) تفاصيل جريمة القتل التي حدثت فجر الإثنين في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، حيث أقدم المدعو (أحمد . ش) على التسللل ليلاً إلى منزل صديقه المدعو (علاء.ع) بدافع السرقة.

علاء سمع صوتاً من ناحية النافذة التي كان تسلل منها أحمد الذي عاجل صديقه بطعنه ٢٢ طعنة في جميع أنحاء جسده بواسطة سكين كانت بحوزته، و حين تعالت أصوات المغدور قام القاتل بالهروب من نفس النافذة التي كان تسلل منها إلى داخل المنزل.

وعندما بدأ أحمد بالصراخ، استيقظت زوجته التي استنجدت بالجيران لمساعدتها في إسعافه إلى المشفى، في الوقت الذي كان فيه أحمد يحاول ألا يفقد وعيه قبل أن يقول اسم صديقه علاء الذي قتله.

قيادة الشرطة أكدت أنه خلال ساعات قليلة تم إلقاء القبض على الجاني علاء، بالإضافة إلى مصادرة أداة الجريمة(السكين) ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

بدورها، قالت الدكتورة سهام مخول مدير المشفى الوطني في اللاذقية لـ(تشرين): عند الساعة الواحدة فجراً أسعف إلى المشفى المدعو علاء مطعوناً بعدة طعنات بالغة في كل أنحاء جسده، مشيرة إلى أن الفريق الطبي في المشفى أدخل المغدور إلى غرفة العمليات وتم نقل ١٠ أكياس دم له في محاولة لإنقاذ حياته لكن من دون جدوى فإصابته كانت بليغة.

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