نشر قبل 5 ساعة

أبناء العشائر القاطنة في منطقة السبخة بريف الرقة: نقف إلى جانب أي مقاومة ترمي إلى تحرير الأراضي السورية من الاحتلال وأدواته ونقف مع انتفاضة أبناء عشيرة العكيدات والعشائر الأخرى في دير الزور في وجه غدر وغطرسة ميليشيات “قسد” المدعومة أمريكياً