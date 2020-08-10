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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 20 ذو الحجة 1441 الموافق لـ 10 آب 2020
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شريط الأخبار
الرئيس اللبناني يقبل استقالة الحكومة ويطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال
انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" في بلدة الشعفة بريف دير الزور
وزارة الصحة: شفاء 18 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 364
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب يعلن في مؤتمر صحفي استقالة الحكومة
إصابة 13 شرطياً واعتقال 100 شخص بأعمال شغب في شيكاغو الأميركية
شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني للمستشارية
جبهة النضال الشعبي تطالب بوقف مخططات الاحتلال لهدم قرية فراسين
ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 160 شهيداً و20 مفقوداً
كورونا يضيق الخناق على قائمة أساسيات المستهلك ..
لوكاشينكو: شبكة الإنترنت قطعت من الخارج لإثارة الاضطرابات
الصين: زيارة وزير أمريكي لتايوان تصرف خطير
ظريف: نتفاوض مع الدول لإعادة أموالنا المجمدة
الاحتلال الإسرائيلي يهدم 3 منازل في الضفة
أبناء عشائر السبخة: ندعم بقوة أي مقاومة لتحرير الأرض السورية من كل أشكال الاحتلال
جبهة العمل القومي الأردني: سورية ستُفشل كل أشكال العدوان عليها